Подмосковье 15 января 2023, 22:10 Хор военнослужащих выступил на службе в Патриаршем соборе в Одинцове

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В Главном храме Вооруженных сил РФ собралось 250 человек, в том числе прихожане храма, военнослужащие Минобороны России и участники СВО на лечении и реабилитации. В церкви прошел второй рождественский хоровой собор.

«Я приехал из Тулы вместе с семьей, чтобы послушать хор. Эти голоса вдохновляют и расслабляют. Детям нравится, здесь очень красиво», — рассказал прихожанин Леонид Павлов.

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В храме выступили хор инженерных войск «За веру и Отечество», Ансамбль песни и пляски Воздушно-десантных войск, хор Воздушно-космических сил, хор курсантов Военного университета имени князя Александра Невского, Преображенский и камерный хоры Храма Христа Спасителя и другие. Они спели «Тропарь и Кондак Рождества», «С нами Бог», «Отче наш» и прочие произведения.

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В Минобороны сообщили, что мероприятие провели ради приобщения общества к многовековым традициям и русской духовной музыкальной культуре. Первый рождественский хоровой собор состоялся ровно год назад — 15 января 2022 года

Тем временем на Соборной площади перед храмом продолжается зимний фестиваль с катком площадью более пяти тысяч «квадратов» и 60-метровым тюбинговым спуском. На данный момент место посетили более 200 тысяч человек.

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