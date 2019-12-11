Хор Валаамского монастыря выступил в Звенигороде. Там прозвучали песни на стихи Есенина

Хор Валаамского монастыря представил новую программу в Звенигороде. В концертном зале прозвучали не только церковные песнопения, но и стихи Есенина, положенные на музыку.

Жизнь поэта, по мнению хорового коллектива, — это история простого человека, полная страданий и искушений.

«Человек, который проходил путь борения внутреннего, который искал все время Бога внутри себя, нам очень интересен. И в наше трудное время — это как глоток свежего воздуха и воды. Программа, посвященная творчеству Сергея Есенина, дает каждому пищу для размышления, для какого-то анализа», — сказал художественный руководитель хора Валаамского монастыря Александр Бордак.

Источник фото: телеканал «360»

На концерте прозвучали всем известные и любимые произведения поэта, в том числе «Над окошком месяц, под окошком ветер» и пронзительная «Метель».

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Артисты признались, что музыка сама ложилась на слова. И дело здесь не только в музыкальности есенинского слога. Сами артисты раньше работали в различных направлениях, Виктор Прохоров, например, даже играл рок.

Источник фото: телеканал «360»

«Свою звукорежиссерскую карьеру я начинал в рок-группе. Мы играем не только духовную, но и светскую музыку», — сказал артист хора.

Концерт хора Валаамского монастыря обязательно стоит посетить не только любителям церковных песнопений, но и поклонникам живой музыки. «Мы воспитанны Скрябиным, Рахманиновым, Чайковским. Это все отразилось в нашем творчестве», — отметил Александр Бордак, руководитель хора.

Источник фото: телеканал «360»

Впереди у хора большие гастроли. Вначале артисты объедут Подмосковье — Реутов, Королев и Красногорск. 19 декабря в честь 30-летия возрождения Валаамской обители хор выступит в Храме Христа Спасителя. А после легендарные голоса услышит вся Россия.