Хор Валаамского монастыря выступил на закрытии музыкального фестиваля в Клину

Третья осенняя хоровая биеннале завершилась сегодня в Клину. Фестиваль проходит раз в два года и объединяет профессиональные и любительские хоры России.

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Под куполом Троицкого собора слились воедино 16 голосов — хор Валаамского монастыря. Те, кто хотя бы раз был там, сегодня не сдерживали слез.

«Голоса, такие чистые голоса. Такое ощущение, что они поют молитву, а ты с ними молишься», — поделилась впечатлениями жительница Клина Раиса Баукина.

Это исповедь через искусство. Древние Валаамские распевы, греческие песнопения в переплетении с авторскими сочинениями Рахманинова, Чеснокова и художественного руководителя хора Александра Бордака собираются в огромное полотно.

Источник фото: телеканал «360»

Солист хора Валаамского монастыря Борис Петров рассказал, что Александр Бордак сначала подбирал голоса исполнителей, а потом специально под них писал песнопения.

Источник фото: телеканал «360»

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Одно из произведений написано специально для Михаила Круглова. Он бас-профундо. Это самый низкий голос, таких в России можно пересчитать по пальцам.

«Это молитва Пресвятой Деве Марии. Она написана с древними интонациями, но на современном языке. Специально сделана для мужского хора и для низкого голоса», — отметил Михаил Круглов, заслуженный артист Карелии.

Источник фото: телеканал «360»

Помимо песнопений не менее важны и невидимые детали, которые как нити пронизывают душу каждого зрителя и лечат раны.

Сегодня голос Валаамского монастыря донесся до Клина, а завтра он будет уже в Нижнем Новгороде.