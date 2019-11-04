Хор Валаамского монастыря выступил на закрытии музыкального фестиваля в Клину
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Под куполом Троицкого собора слились воедино 16 голосов — хор Валаамского монастыря. Те, кто хотя бы раз был там, сегодня не сдерживали слез.
«Голоса, такие чистые голоса. Такое ощущение, что они поют молитву, а ты с ними молишься», — поделилась впечатлениями жительница Клина Раиса Баукина.
Это исповедь через искусство. Древние Валаамские распевы, греческие песнопения в переплетении с авторскими сочинениями Рахманинова, Чеснокова и художественного руководителя хора Александра Бордака собираются в огромное полотно.
Солист хора Валаамского монастыря Борис Петров рассказал, что Александр Бордак сначала подбирал голоса исполнителей, а потом специально под них писал песнопения.
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Одно из произведений написано специально для Михаила Круглова. Он бас-профундо. Это самый низкий голос, таких в России можно пересчитать по пальцам.
«Это молитва Пресвятой Деве Марии. Она написана с древними интонациями, но на современном языке. Специально сделана для мужского хора и для низкого голоса», — отметил Михаил Круглов, заслуженный артист Карелии.
Помимо песнопений не менее важны и невидимые детали, которые как нити пронизывают душу каждого зрителя и лечат раны.
Сегодня голос Валаамского монастыря донесся до Клина, а завтра он будет уже в Нижнем Новгороде.