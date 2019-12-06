Хор Валаамского монастыря приедет с гастролями в Подмосковье

В Московской области пройдут гастроли хора Валаамского монастыря. Коллектив представит новую концертную программу «Есенин».

Во время выступления хора Валаамского монастыря прозвучат романсы и песни на стихи Есенина, классическая и современная духовная музыка, старинные духовных распевы.

«Образами любимого народного поэта Сергея Есенина повествуется о человеке, который живет среди нас, печалится и радуется, любит и страдает. О человеке, который ищет Бога, ищет истину», — отметили в пресс-службе коллектива.

Концерты хор даст в Одинцове, Электростали, Звенигороде, Реутове, Подольске, Королеве, Красногорске.

07.12 — Одинцово, КСЦ «Мечта»

08.12 — Электросталь, КЦ «Октябрь»

10.12 — Звенигород, КЦ имени Любови Орловой

11.12 — Реутов, ДК «Мир»

12.12 — Подольск, ДК «Октябрь»

13.12 — Королев, ЦДК имени Калинина

14.12 — Красногорск, ДК «Подмосковье»

Коллектив существует с 2005 года. Его создали по случаю восстановления и освящения Спасо-Преображенского собора. Хор ежегодно принимает участие в Патриарших богослужениях на Валааме. А главной целью коллектива является культурно-просветительская деятельность и духовно-патриотическое воспитание.

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За 13 лет хор Валаамского монастыря дал больше 500 концертов в России и за рубежом. Среди творческих программ «Свет Христов просвещает всех», «Вера и Победа», «Мелодии русской души» и другие.