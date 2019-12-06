  • Хор Валаамского монастыря приедет с гастролями в Подмосковье

    06 декабря 2019, 12:50

    Евгения Остапенко

    В Московской области пройдут гастроли хора Валаамского монастыря. Коллектив представит новую концертную программу «Есенин».

    Во время выступления хора Валаамского монастыря прозвучат романсы и песни на стихи Есенина, классическая и современная духовная музыка, старинные духовных распевы.

    «Образами любимого народного поэта Сергея Есенина повествуется о человеке, который живет среди нас, печалится и радуется, любит и страдает. О человеке, который ищет Бога, ищет истину», — отметили в пресс-службе коллектива.

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    Концерты хор даст в Одинцове, Электростали, Звенигороде, Реутове, Подольске, Королеве, Красногорске.

    • 07.12 — Одинцово, КСЦ «Мечта»
    • 08.12 — Электросталь, КЦ «Октябрь»
    • 10.12 — Звенигород, КЦ имени Любови Орловой
    • 11.12 — Реутов, ДК «Мир»
    • 12.12 — Подольск, ДК «Октябрь»
    • 13.12 — Королев, ЦДК имени Калинина
    • 14.12 — Красногорск, ДК «Подмосковье»

    Коллектив существует с 2005 года. Его создали по случаю восстановления и освящения Спасо-Преображенского собора. Хор ежегодно принимает участие в Патриарших богослужениях на Валааме. А главной целью коллектива является культурно-просветительская деятельность и духовно-патриотическое воспитание.

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    За 13 лет хор Валаамского монастыря дал больше 500 концертов в России и за рубежом. Среди творческих программ «Свет Христов просвещает всех», «Вера и Победа», «Мелодии русской души» и другие.