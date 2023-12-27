Подмосковье 27 декабря 2023, 14:17 Хор «Подлипки» из Королева получил звание заслуженного коллектива народного творчества Пресс-служба министерства культуры Московской области

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Приказом министра культуры России Академический хор «Подлипки» имени Толочкова получил почетное звание «Заслуженный коллектив народного творчества». Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Пресс-служба министерства культуры Московской области

Хор работает при Центральном дворце культуры имени Калинина в Королеве. Почетное звание коллектив получил за высокие достижения в области народного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни Подмосковья.

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Хор «Подлипки» образован в 1929 году и является одним из старейших в Московской области. В 1964-м получил звание «Народный коллектив». В 1977-м хор возглавил заслуженный деятель искусств РСФСР Борис Толочков, а с 2001 года руководит объединением заслуженный работник культуры России Инна Яковлева.

Сейчас в хоре занимаются 72 человека. В репертуаре русская и зарубежная классика, песни народов мира, современные полифонические композиции, популярная музыка.

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