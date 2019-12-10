Хор из Балашихи вошел в пятерку лучших на Всероссийском фестивале

Артисты из Балашихи стали финалистами Всероссийского хорового фестиваля. Студия «Кантилена» заняла место в пятерке лучших, а пианист коллектива Дмитрий Копачинский заслужил звание лучшего концертмейстера.

Источник фото: телеканал «360»

Песня, которую исполнял хор, разложена на два голоса. Темп то ускоряется, то замедляется. Чтобы показать свои способности, для финала выбрали сложное произведение — отрывок из оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова. Пели и, а капелла, и с оркестром. И самостоятельно, и в составе сводного хора. Словом, показать себя пришлось со всех сторон.

«Сама эта песня энергичная, и в ней есть много разных контрастов, как более громко и более тихо петь. Мы готовились довольно-таки долго, искали произведения, и мы не могли представить, что попадем в финал хорового конкурса, станем первыми по России и первыми в Московской области», — рассказала Анастасия Путило, участница хора.

Пройти пришлось через три этапа. Первый состоялся еще в сентябре. «Кантилена» оставила позади всех соперников из Подмосковья, во втором туре стала лучшей в центральной России. Подготовила хор к выступлениям Алла Копачинская. Она руководит коллективом больше 45 лет. Старается, чтобы каждое исполнение было маленьким спектаклем.

Источник фото: телеканал «360»

«Никому сейчас не нужно просто пение. Нужно обязательно прочувствовать произведение, передать какие-то эмоции тем людям, которые пришли. И зарядить их, чтобы они ушли с концерта или со спектакля в хорошем настроении, чтобы мысли у них появились. Об этом мы говорим на занятия», — объяснила Алла Копачинская, художественный руководитель хоровой студии «Кантилена».

Секрет артистизма — еще и в театральных уроках. Все участники «Кантилены» играют на сцене. Сейчас театр «Орфей» готовит театральную программу. По сюжету спектакля космические пираты попадают на землю в поисках сокровищ.

«Он очень яркий, очень красочный, много музыки, много песен. И, конечно же, мы выбираем наших актеров из певцов и тех, кто хорошо двигается. Поэтому, конечно, занимаемся со всеми, но на главные роли у нас претендуют только самые самоотверженные», — отметила Ирина Григорян, директор театра «Орфей».

Представления состоятся в предпоследние и последние выходные декабря. По словам руководителей театра, билеты почти раскуплены.