Подмосковье 14 июля 2023, 17:14 Холодный склад для хранения 50 тысяч тонн мяса и рыбы построят в Солнечногорске Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Подмосковья сообщил о начале строительства комплекса с холодильными помещениями для хранения продуктов в Солнечногорске. Компания «Мультиколд» возведет объект на территории оптово-распределительного центра «Радумля».

Общая площадь склада составит более 16 тысяч квадратных метров. Здесь можно будет хранить до 50 тысяч тонн замороженного мяса и рыбы одновременно. Стеллажи в морозильных камерах смогут вместить более 65 тысяч паллет.

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«Мультиколд» построит кластер со своими складами, инфраструктурой, таможней и железнодорожной веткой. Реализация проекта пройдет в три этапа и займет 38 месяцев. При этом первый склад для хранения рыбы и мяса достроят уже осенью 2023 года.

Соглашение о строительстве кластера было подписано между руководством компании «Мультиколд» и губернатором Московской области Андреем Воробьевым на Петербургском международном экономическом форуме.