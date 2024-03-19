Холодную воду временно отключили в семи многоквартирных домах в Кашире

Холодное водоснабжение в семи многоквартирных домах временно отключили на Центральной улице в микрорайоне Ожерелье в Кашире. По данным Министерства ЖКХ Московской области, сотрудникам аварийным бригад пришлось перекрыть воду из-за утечки на трубопроводе.