19 марта 2024, 22:18
Холодную воду временно отключили в семи многоквартирных домах в Кашире
Холодное водоснабжение в семи многоквартирных домах временно отключили на Центральной улице в микрорайоне Ожерелье в Кашире. По данным Министерства ЖКХ Московской области, сотрудникам аварийным бригад пришлось перекрыть воду из-за утечки на трубопроводе.
Сотрудники «Водоканала» оперативно проводят необходимые ремонтные работы. Ожидаемое время подачи воды в квартиры 20 марта в 01:00.
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