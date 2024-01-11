Подмосковье 11 января 2024, 12:40 Холодную воду временно отключат в 9 домах в Химках Unsplash

Читать 360tv в

Подачу холодной воды временно приостановят в девяти домах в Химках. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Воду отключат в домах на улице Расковой, Спартаковской и Зои Космодемьянской. Ожидается, что работы завершат к 13:00.

Реклама

Напомним, ранее стало известно, что в поликлинику на проспекте 50 лет Октября в Климовске постепенно возвращают отопление. Во взрослом отделении вести прием начнут уже в понедельник, 15 января. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».