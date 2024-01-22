22 января 2024, 13:03
Холодную воду временно отключат на Пионерской улице в Щелкове
Жители домов № 12, 13 и 14 на улице Пионерской в Щелкове временно останутся без холодной воды. Неудобства вызваны проведением аварийно-восстановительных работ.
Ожидается, что все работы выполнят до 15:00 22 января. Телефон аварийно-диспетчерской службы Щелковского водоканала: 8 (496) 562-11-72.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
ЖКХ
Щелково
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