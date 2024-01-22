Подмосковье 22 января 2024, 13:03 Холодную воду временно отключат на Пионерской улице в Щелкове Unsplash

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Жители домов № 12, 13 и 14 на улице Пионерской в Щелкове временно останутся без холодной воды. Неудобства вызваны проведением аварийно-восстановительных работ.

Ожидается, что все работы выполнят до 15:00 22 января. Телефон аварийно-диспетчерской службы Щелковского водоканала: 8 (496) 562-11-72.

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