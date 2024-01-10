10 января 2024, 12:56
Холодное водоснабжение восстановили в многоквартирном доме в Лосино-Петровском
Администрация Лосино-Петровского: в дом на Первомайской вернули холодную воду
Холодную воду вернули в многоквартирный дом № 13 на Первомайской улице в Лосино-Петровском. Об этом «360» сообщили в администрации городского округа.
Накануне на первом этаже здания в общем коридоре зафиксировали технологическое нарушение — там начал протекать стояк холодного водоснабжения. В одном из региональных Telegram-каналов показали видео, на котором видно затопленный коридор.
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По данным местных властей, вечером 9 января неполадку локализовали, а в 22:00 стояк отремонтировали.
«В настоящее время у всех жителей многоквартирного дома восстановлено холодное водоснабжение», — отметили в администрации.
Управляющая компания МБУ ХТУ выполнит ремонт помещений общего пользования. В результате случившегося никто не пострадал, жалоб от жителей не поступало.
Ранее глава Лосино-Петровского Сергей Джеглав проверил работу городских котельных и качество отопления в квартирах жителей, которые жаловались на холод в помещениях. Он взял ситуацию с теплоснабжением на личный контроль.
Лосино-Петровский
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