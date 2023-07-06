Подмосковье 06 июля 2023, 17:00 Холдинг «Строительный Альянс» создаст около 400 рабочих мест на новом предприятии Подольска Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Холдинг «Строительный Альянс» приступил к реализации второй очереди проекта Industrial City в деревне Коледино городского округа Подольск, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, науки и промышленности Московской области. Предприятие возведут в формате площадки «Подмосковье индастриал», благодаря проекту в округе появится около 400 новых рабочих мест.

«В рамках развития своего проекта по созданию готовых помещений для промышленных компаний холдинг „Строительный Альянс“ построит объект общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. Инвестиции в реализацию второй очереди проекта составят 1,8 миллиарда рублей. На объекте будет размещены промышленные боксы со всей инфраструктурой, необходимой резидентам для быстрого запуска производственной деятельности», — рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева.

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Ключевой особенностью второй очереди парка станет расширенная продуктовая линейка программы, также застройщик представит новые форматы зданий уже в следующем году. По словам соучредителя холдинга Артема Петрухина, к привычному стилю Base компания предложила новые конфигурации зданий — Point и Studio, основываясь на запросах резидентов и потенциальных клиентов.

«Помимо новых архитектурных решений, бизнес получит площади с новыми гибкими планировками, удобные доковые зоны, комфортные производственные и офисные решения. Новая линейка наших продуктов позволит расширить интерес малого и среднего бизнеса к высококачественным производственно-складским помещениям формата „Подмосковье индастриал“, — подчеркнул Петрухин.

Готовность первой очереди проекта Industrial City в Коледино оценили на 70%, ввести в эксплуатацию планируют в конце 2023 года. Завершение строительства второго этапа намечено на третий квартал следующего года.

Как отметила зампред Екатерина Зиновьева, на текущий момент в регионе реализовывают 20 проектов по созданию производственных площадей в формате «Подмосковье индастриал». Программу запускают в городских Подольске, Солнечногорске, Домодедове и Одинцове. На стадии проектирования и оформления земли под создание площадок находится еще 14 объектов в Истре, Раменском, Солнечногорске и Люберцах.

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