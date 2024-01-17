Подмосковье 17 января 2024, 17:59 Хоккейный турнир за кубок Юрия Ляпкина пройдет в Балашихе Unsplash

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Турнир по хоккею среди детско-юношеских команд «Кубок Юрия Ляпкина» пройдет в Подмосковье с 18 по 21 января января. За звание лучших поборются 12 команд.

В этом году на лед выйдут команды из Москвы, Московской области и Алтайского края. Во время турнира в холле ледового дворца всех посетителей будут ждать мастер-классы и разнообразные активности.

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Регулярные матчи пройдут 18 и 19 января в Балашихе, 20 числа — игры плей-офф. Полуфинальные встречи и финал «Кубка Юрия Ляпкина» состоятся 21 января.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что об увеличении заработных плат спортсменов и тренеров в Московской области.

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