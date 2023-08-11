Подмосковье 11 августа 2023, 21:11 Хоккейный турнир в поддержку школьников Донбасса прошел в Королеве Фото: unsplash.com

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В Королеве прошел хоккейный турнир. В нем поучаствовали четыре команды любителей. Игры состоялись в поддержку школьников Донбасса.

«В этом году мы проводим турнир как благотворительный. Нас принимали Мытищи, Люберцы, сегодня мы в Королеве. Основная цель этого турнира — собрать средства и конкретную помощь для людей», — сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

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Соревнование организовал благотворительный фонд «Возрождение жизни». Состязание проходит при поддержке движения «Народный фронт». Все собранные средства пойдут на помощь Донбассу. Благодаря турниру в зону СВО уже отправили медикаменты, продуктовые наборы и вещи первой необходимости. Также во время игр на базе ледовых арен работают пункты сбора гуманитарной помощи.

В этот раз организаторы собирали наборы для школьников к 1 сентября. Болельщики приносили с собой пеналы, тетради, ручки и карандаши и деньги, на которые купят формы для учеников.

«Эта будет форма для школ Донецкой Народной республики. Это будет футбольная форма для детских футбольных команд, которые при школах, то есть, сборная школы. Также это будет форма для девочек волейболисток и баскетболисток», — заявил учредитель благотворительного фонда «Возрождение жизни» Павел Народовский.

На арене в Королеве встретились хозяева льда, а также спортсмены из Чехова, Люберец и Мытищ.

«В таких матчах главное не победа, а участие, конечно же. Хотя мы понимаем, что любой вид спорта подразумевает только первое место. И, конечно, каждый, кто приехал сегодня играть, рассчитывает только на победу», — рассказал депутат Госдумы Роман Терюшков.

По итогам турнира участники получат медали, а победитель — кубок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году почти во всех школах региона появятся спортивные клубы.

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