Хоккейный турнир на Кубок Александра Овечкина стартовал в Подмосковье

Турнир на Кубок знаменитого хоккеиста Александра Овечкина стартовал в Подмосковье. В этом году на церемонии прозвучал не только российский гимн, но и чешский. Соревнования приобрели статус международных. Впервые побороться за престижную награду в области приехали юноши из Праги.

Соревнования за Кубок Овечкина, или, как его называют профессионалы, «ОВИ-Кап», в Московской области проводят в третий раз.

«На площадке в Подмосковье собираются все лучшие наши детско-юношеские спортшколы, и, конечно, ребятам интересно играть на таком уровне, потому что они играют региональные первенства, а это уникальный турнир, других таких в России не существует», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В прошлом году из-за пандемии турнир не состоялся, поэтому в этот раз спортсмены рвались в бой с особенным нетерпением. Первыми на лед вышли юноши из московского ЦСКА и подмосковного клуба «Атланта».

Отборочные игры Кубка Александра Овечкина прошли в Ледовом дворце «Арена „Мытищи“». А всего в турнире приняли участие 12 команд из разных регионов — не только из Москвы и Подмосковья, но и из Санкт-Петербурга, Челябинска, Уфы, Омска, Казани и Ярославля, а также из Чехии. Финал состоится 14 августа на льду «Арены имени Владимира Петрова» в Красногорске.