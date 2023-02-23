Подмосковье 23 февраля 2023, 23:25 Хоккейный матч «Za Мир» с участием олимпийских чемпионов прошел в Мытищах

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На центральном катке в «Парке Мира» в Мытищах прошел хоккейных матч под эгидой «Za Мир». На лед вышли команды «Ладья» и «Торпедо», их возглавили олимпийский чемпион Евгений Давыдов и серебряный призер Олимпийских игр Борис Миронов.

В соревнованиях поучаствовали юные воспитанники хоккейных школ и ребята из дворовых команд округа.

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«Результат сегодняшнего матча отходит на второе место. Это мероприятие направлено на поддержку тех, кто прямо сейчас защищает нашу Родину», — заявил почетный гражданин Мытищ Виктор Шалимов.

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Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая поздравила гостей мероприятия и призвала горожан к общности и сплочению.

«Мы должны сплотиться и показать, как мы любим наших жителей, наших бойцов и наших военных, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции», — заявила Юлия Купецкая.

Перед началом матча каждый желающий мог поучаствовать в конкурсах, квест-игре и флеш-мобе. Гости получили хоккейные свитеры с автографами легенд мирового хоккея и сладкие призы.

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