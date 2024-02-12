Подмосковье 12 февраля 2024, 15:42 Хоккейный матч в память о Леэри Якобишвили прошел в Ногинске Телеканал «360»

Читать 360tv в

В Ногинске прошел 13-й хоккейный матч в память о выдающемся тренере Леэри Якобишвили. На катке физкультурно-оздоровительного комплекса «Ледовая арена» встретились команды «Красный электрик» и «Знамя». Игра закончилась со счетом 13:14 в пользу последних.

Много лет Леэри Якобишвили являлся наставником футбольного клуба «Автомобилист» в Ногинске, однако без его внимания не оставалось и хоккейное движение. Сейчас спортивные традиции выдающегося тренера в Богородском округе продолжают его дети, внуки и правнуки. По инициативе его семьи с 2011 года проводятся хоккейные матчи в память о Леэри Якобишвили.

Реклама

«Богородская земля всегда славилась традициями, великими спортсменами, тренерами. И этот турнир — подтверждение того, что человек жив, пока о нем помнят», — сказал председатель Совета депутатов Богородского городского округа Владимир Хватов.

Телеканал «360»

Сегодня спортивное дело отца продолжает дочь тренера — Наталья. Свою жизнь со спортом связали также ее муж Павел и сын Артем. В прошлом году они заняли 3-е место в конкурсе «Лучшая трудовая семья» Минсоцразвития Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии после реконструкции стадиона «Труд» в Балашихе. В обновленных залах будут заниматься свыше тысячи спортсменов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».