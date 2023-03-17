Подмосковье 17 марта 2023, 11:58 Хоккейный матч серии «Русская классика» прошел в парке Малевича в Одинцове

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Товарищеский хоккейный матч серии «Русская классика» прошел в парке Малевича в Одинцове. На льду встретились «Армада» и студенческая команда МГИМО «Дипломаты».

Студенты решили закрыть все вопросы на старте матча. Сразу забили три шайбы в первом периоде. Однако игры «Русской классики» всегда непредсказуемы, ведь они проходят на открытых коробках. В отличии от олимпийского формата дистанция между воротами здесь значительно меньше. Это значит, что скорость в игре — не главное преимущество команды, чем и воспользовались игроки «Армады».

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«Для нас это и сыграло основную роль в том плане, что может мы и не такие быстрые, но голова совершенно по-другому работает. Технично сыграли и везение было на нашей стороне», — рассказал игрок команды «Армада» Антон Зыбарев.

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Матч завершился победой команды «Армада». Итоговый счет на табло — 11:7. После матча соперники пожали друг другу руки и сделали памятное фото.

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