Подмосковье 06 марта 2023, 18:31 Хоккейный матч с участием российских космонавтов состоялся в Одинцове

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Российские космонавты сыграли в хоккей в Одинцове. На льду арены «Армада» состоялся товарищеский матч между командами «Наши» с участием покорителей Вселенной и «Красные звезды», в составе которой выступили общественные деятели и политики.

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В Минспорте Подмосковья рассказали, что на игру доставили главный трофей российского хоккея — Кубок Гагарина.

Костяк команды «Наши» составили летчики-космонавты Юрий Лончаков, Михаил Тюрин, Сергей Залетин, Александр Самокутяев. Почетный капитан команды — дважды Герой Советского Союза Борис Волынов. На лед вместе с космонавтами вышел и первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

«Я думаю, что все присутствующие здесь не только на льду, но и на трибунах, пропитаны любовью к хоккею, к этой игре и к спорту в целом» — отметил он.

Капитаном команды «Красные звезды» выступил заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов.

Обе команды показали достойную и яркую игру и хорошую хоккейную школу. Активность зрителей на трибунах создавала особую атмосферу настоящего матча.

В церемонии награждения принял участие министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что 50 спортивных объектов капитально отремонтируют в регионе за ближайшие пять лет. Изменится облик многих стадионов, тренировочных залов, бассейнов и ледовых катков.