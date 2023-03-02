Подмосковье 02 марта 2023, 16:45 Хоккейный матч с участием российских и советских космонавтов состоится в Одинцове 5 марта

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Матч между командами «Наши» и «Красные звезды» состоится 5 марта в Одинцове к открытию 50-х Гагаринских чтений. На лед выйдут космонавты, политики и общественные деятели.

Минспорт Подмосковья сообщил, что в составе команды «Наши» выступят летчики-космонавты Юрий Лончаков, Михаил Тюрин, Сергей Залетин и Александр Самокутяев. Почетный капитан команды — дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Борис Волынов.

Команда «Наши» была создана в Звездном Городке в легендарные для космоса 60-е годы прошлого века. Ее первым капитаном был сам Юрий Гагарин. Сегодня сборная является постоянным участником всероссийских хоккейных фестивалей.

Хоккейный матч состоится в ледовом дворце «Армада» в Одинцове.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал 1 марта о том, что 50 спортивных объектов капитально отремонтируют в регионе за ближайшие пять лет. Изменится облик многих стадионов, тренировочных залов, бассейнов и ледовых катков.