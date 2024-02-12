Подмосковье 12 февраля 2024, 13:05 Хоккейный матч с участием главы Одинцова Андрея Иванова прошел в Звенигороде Пресс-служба администрации г. о. Одинцовов

Читать 360tv в

Хоккейная команда «Спартак» из Звенигорода сыграла матч с «Армадой» из Одинцова. В составе второй команды на лед вышел глава муниципалитета Андрей Иванов. Встреча завершилась со счетом 14:1 в пользу гостей из Одинцова.

Матч прошел на стадионе «Спартак» в Звенигороде. Это один из главных спортивных объектов в Звенигороде. Комплекс реконструировали в 2022 году, он оснащен многофункциональной хоккейной площадкой с крытыми трибунами и теплыми раздевалками.

Реклама

На торжественной части глава Одинцовского округа вручил благодарственное письмо от губернатора региона заведующему отделением спортивной школы Звенигорода Александру Казакову. Последний внес большой вклад в развитие горнолыжного спорта в области. Подарки также вручили и юным фигуристам за их показательное выступление на катке.

«Для наших дорогих жителей и болельщиков выступили фигуристы, организаторы провели лотерею, а для маленьких гостей подготовили развлекательную программу с народными песнями и конкурсами. Работала полевая кухня с горячим чаем. Мы старались сделать все, чтобы этот прекрасный, солнечный день стал настоящим праздником спорта», — отметил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии после реконструкции стадиона «Труд» в Балашихе. В обновленных залах будут заниматься свыше тысячи спортсменов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».