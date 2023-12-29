Подмосковье 29 декабря 2023, 13:05 Хоккейный матч с олимпийскими чемпионами и звездами КХЛ прошел на открытии катка в Одинцове пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

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Большой каток с искусственным льдом открыли в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове. Главным событием дня стал хоккейный матч, в котором сыграли олимпийские чемпионы и звезды КХЛ.

«Парк Ларисы Лазутиной в Одинцове — одно из самых любимых мест для ценителей активного образа жизни. Новый каток, уверен, позволит привлечь сюда еще больше любителей спорта», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

пресс-служба администрации Одинцовского г.о

Площадь нового катка 1450 квадратных метров. Здесь можно устраивать хоккейные матчи и проводить массовые катания. Рядом есть теплые раздевалки и прокат коньков.

«Здесь замечательный лед. Я абсолютно уверена, что он будет занят каждый день. Хочется, чтобы в эти выходные мы все больше времени провели на открытом воздухе. Приходите, мы будем всегда рады», — сказала Лариса Лазутина, которая присутствовала на церемонии открытия катка.

пресс-служба администрации Одинцовского г.о

Первый хоккейный матч на новом льду уже стал легендарным. Команда звезд КХЛ сыграла против олимпийских чемпионов. Игру комментировал спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

«Теперь в нашем парке будут проходить массовые катания и хоккейные матчи для всех желающих. Уверен, что это место станет любимым для зимнего отдыха людей всех возрастов», — поделился своими впечатлениями глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

пресс-служба администрации Одинцовского г.о

Перед началом гала-матча на льду выступили юные фигуристы. Для всех желающих работала полевая кухня и точки раздачи горячего чая.

«В этом году в Подмосковье будут работать 32 больших катка с искусственным покрытием, где можно взять на прокат необходимый инвентарь и воспользоваться теплыми раздевалками. В парках гостей встречают 114 кафе и 66 теплых зон», — добавил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

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