Подмосковье 07 марта 2023, 08:27 Хоккейный матч между командой космонавтов и сборной депутатов и общественников прошел в Одинцове

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Хоккейная команда космонавтов «Наши» сыграла со сборной спортсменов, политиков и общественников «Красные звезды» в ледовом дворце Армада в Одинцове. Матч прошел по олимпийским стандартам: три периода по 20 минут.

Команда «Наши» была создана в Звездном городке в легендарные для космоса 60-е годы прошлого века. Ее первым капитаном был Юрий Гагарин. Тогда космос и хоккей были тесно связаны: этот вид спорта входил в систему физической подготовки космонавтов. Однако в связи с высокой травмоопасностью его пришлось вывести из перечня дисциплин.

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Сейчас же космонавты возрождают традиции, а их сборная является постоянным участником всероссийских хоккейных фестивалей.

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«Идея хоккейного матча витала давно, и вот сегодня этот матч состоялся. Мы видим, закончился второй период, напряженная борьба, счет 5:4. Это говорит о том, что команды играют на равных, в команде есть сильные мастера, хорошие вратари. Но в любом случае кто бы ни выиграл — победит дружба и победит спорт», — сказал заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов.

Игру приурочили к открытию 50-х Гагаринских чтений, которые ежегодно проводятся на родине первого космонавта.

«Я думаю, это очень хорошо, что научно-практические чтения будут сочетаться со спортивными мероприятиями. Это позволит больше молодежи привлечь к имени Гагарина, к истории, связанной с Гагариным, и к спорту», — сказал Герой Советского Союза, Герой России, летчик-космонавт Сергей Крикалев.

Несмотря на сильную игру, серия буллитов в этом матче не понадобилась. Победителя определили в основное время. Со счетом 7:6 команда «Красные звезды» обыграла космонавтов.

Также недавно прошел товарищеский матч между легендами хоккея и героями спецоперации из Подмосковья. Его посетили около пяти тысяч зрителей. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. Матч закончился ничьей — 11:11.

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