Подмосковье 28 февраля 2023, 15:44 Хоккейный матч между командой Богородского округа и Службой коменданта Московского Кремля прошел в Ногинске

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Хоккейный матч между командой Богородского округа и командой Службы коменданта Московского Кремля прошел в Ногинске. Игру приурочили ко Дню защитника Отечества. Глава округа Игорь Сухин сообщил, что такие встречи будут традиционными.

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Товарищеский матч провели в ФОКе с крытым катком. В состав команды Богородского округа вошли спортсмены Ночной хоккейной лиги, выпускники ледовой школы, депутаты и представители администрации.

Уже более 15 лет Богородский округ и президентский полк, который входит в Службу коменданта Московского Кремля, объединяют дружеские шефские связи.

«На территории нашего округа расположен учебный центр полка. Мы гордимся тем, что каждый год лучшие наши молодые люди отправляются служить в этом полку и, конечно, служба в президентском полку — это высочайшая честь», — отметил глава Богородского округа Игорь Сухин.

С первых минут матча хозяева встречи начали активную атаку. Матч закончился счетом 6:5 в пользу команды Богородского округа.

«Замечательное настроение, замечательная игра. Спасибо большое команде соперников, точнее, нашим друзьям — Службе коменданта Московского Кремля, которые согласились сегодня с нами таким образом провести праздник, сыграть товарищеский матч. На самом деле, не смотря на счет, игра равная, серьезный накал», — отметил заместитель главы Богородского городского округа Алексей Тимошин.

Такие дружеские состязания сделают в округе традиционными.

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