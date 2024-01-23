Подмосковье 23 января 2024, 14:02 Хоккейный клуб «Витязь» провел мастер-класс для начинающих игроков в Балашихе Телеканал «360»

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Мастер-класс хоккейного клуба «Витязь» прошел в ледовом дворце «Арена — Балашиха». На лед вместе с профессионалами вышли 20 игроков 2010 года рождения из спортивной школы олимпийского резерва имени Ляпкина.

Это уже второй мастер-класс для игроков команды «Балашиха», который провели хоккеисты из клуба «Витязь». В течение часа спортсмены отработали базовые навыки: взаимодействие на льду, подкаты, броски, техника катания и игра в обороне. Начинающие игроки получили новый опыт и сделали фото на память.

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Тренировка прошла под руководством главного тренера хоккейного клуба «Витязь» Дмитрия Рябыкина.

«Такие тренировки дают понимание, что хоккей важен. <…> Важно именно взаимодействие, потому что это командный вид спорта», — сказал Дмитрий Рябыкин.

Следующий мастер-класс хоккейной команды «Витязь» состоится в апреле.

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