Хоккейный клуб «Витязь» переехал в Балашиху

Хоккейный клуб «Витязь» теперь играет в Балашихе. Спортсмены перебрались из Подольска и уже провели тренировки в парке «Пехорка». Теперь обкатывают лед на новой для себя арене.

Девять лет назад клуб уже менял прописку. Из Чехова хоккеисты перебирались в Подольск, а в конце прошлого сезона объявили, что арена не подходит по требованиям КХЛ. В итоге команда переехала в Балашиху.

«Тут очень хорошие условия, все есть для тренировок: арена, раздевалки, залы, зона кардио. Поэтому нет никаких проблем. Единственная проблема для нас, наверно, будет то, что наши болельщики остались в Подольске», — отметил нападающий ХК «Витязь» Кирилл Рассказов.

Первый домашний матч в Балашихе «Витязь» проведет с «Авангардом». Главный тренер команды Вячеслав Буцай назвал предстоящую встречу очень интересной.

«Понятно, „Авангард“ приезжает на свою бывшую домашнюю арену. Я думаю, что матч будет интересен не только для болельщиков, но и для сами участников. Поэтому, конечно, мы настроены на победу», — заявил он.

В выходные команда отправляется в Минск на сборы. Там проведет товарищеские встречи с другими клубами лиги. Первый матч сезона в Балашихе «Витязь» сыграет 3 сентября с омским «Авангардом».