Подмосковье 17 января 2023, 14:09 Хоккейный клуб «Химик» откроет серию домашних матчей в Воскресенске

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Хоккейный клуб «Химик» приглашает болельщиков на серию домашних матчей в Воскресенске. Команда скрестит клюшки с клубами «Динамо Санкт-Петербург», «СКА-Нева», «Рубин» и «Югра».

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Команда из Воскресенска уже сражалась с этими соперниками за высшую награду Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) Кубок Петрова. Исключением стал лишь с действующий чемпион — тюменский «Рубин». С этим клубом хоккеисты «Химика» не встречались в играх плей-офф.

С петербургским «Динамо» в рамках чемпионата ВХЛ воскресенцы играли 13 раз. Перевес был на стороне соперника — четыре победы против девяти поражений.

Немного лучше показатели встреч с другой командой из Санкт-Петербурга. В 15 матчах со «СКА-Нева» в рамках чемпионатов ВХЛ минимальное преимущество на стороне армейцев — восемь побед против семи.

История противостояния «Химика» с «Рубином» насчитывает без малого три десятилетия. В домашней серии воскресенскому клубу необходимо взять реванш за поражение в Тюмени в новом сезоне.

Самый принципиальный соперник «Химика» в ВХЛ — «Югра». Дороги клубов дважды пересекались в играх плей-офф. Сейчас коллектив из Ханты-Мансийска возглавляет турнирную таблицу. Команда из Воскресенска одна из немногих сумела нанести поражение лидеру лиги.

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