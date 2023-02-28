Подмосковье 28 февраля 2023, 17:32 Хоккейный клуб «Химик» из Воскресенска обыграл команду из Тамбова в домашнем матче

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Хоккейная команда «Химик» из Воскресенска обыграла в домашнем матче клуб «Тамбов». Игра закончилась со счетом 1:0.

Встреча прошла на льду дворца спорта «Химик» имени Николая Эпштейна. Перед этим матчем воскресенцы уже одержали две крупные победы на выезде.

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В основное время ни одной шайбы забить не удалось. Дополнительный период протекал с огромным преимуществом «Химика» — во многом благодаря двум удалениям подряд у «Тамбова». Последние минуты игры вчетвером в конце концов и стали роковыми для гостей. Кирилл Меляков забил шайбу и принес «Химику» третью победу в серии.

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