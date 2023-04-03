03 апреля 2023, 09:17
Хоккейный клуб «Химик» из Подмосковья выиграл первый домашний матч полуфинала кубка Петрова
Первый домашний матч полуфинала кубка Петрова прошел в Подмосковье. На нем за победу сразились команды «Химик» и новокузнецкий «Металлург». Поболеть за спортсменов пришли свыше трех тысяч человек.
Подмосковье обыграло Новокузнецк со счетом 5:3. Хорошей игрой отличились хоккеисты Илья Талалуев. Никита Соколов, Федор Свечков и Герман Рубцов.
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«Мне нравится, хорошая атмосфера, команды играют в быстрый, агрессивный хоккей. Я всегда люблю приезжать в Воскресенск. Я здесь вырос, моя хоккейная карьера здесь начиналась и это большой праздник для города», - отметил обладатель кубка Стэнли и кубка Гагарина Вячеслав Козлов.
Следующий матч состоится в понедельник в Воскресенске, а пятая игра – на льду «Металлурга» 6 апреля.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте 50 спортивных объектов. На эти цели выделили около 11 миллиардов рублей до 2027 года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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