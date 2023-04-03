Подмосковье 03 апреля 2023, 09:17 Хоккейный клуб «Химик» из Подмосковья выиграл первый домашний матч полуфинала кубка Петрова Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Читать 360tv в

Первый домашний матч полуфинала кубка Петрова прошел в Подмосковье. На нем за победу сразились команды «Химик» и новокузнецкий «Металлург». Поболеть за спортсменов пришли свыше трех тысяч человек.

Подмосковье обыграло Новокузнецк со счетом 5:3. Хорошей игрой отличились хоккеисты Илья Талалуев. Никита Соколов, Федор Свечков и Герман Рубцов.

Реклама

«Мне нравится, хорошая атмосфера, команды играют в быстрый, агрессивный хоккей. Я всегда люблю приезжать в Воскресенск. Я здесь вырос, моя хоккейная карьера здесь начиналась и это большой праздник для города», - отметил обладатель кубка Стэнли и кубка Гагарина Вячеслав Козлов.

Следующий матч состоится в понедельник в Воскресенске, а пятая игра – на льду «Металлурга» 6 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте 50 спортивных объектов. На эти цели выделили около 11 миллиардов рублей до 2027 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».