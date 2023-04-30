Подмосковье 30 апреля 2023, 21:29 Хоккейные команды «Москвич» и «Союз вековой» провели товарищеский матч в Красногорске

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Коллективы «Москвич» и «Союз вековой» сыграли товарищеский матч на ледовой арене имени В. В. Петрова в Красногорске. О проведении встречи капитаны команд и друзья детства Алексей Гончаров и Алексей Бабурин договорились заранее.

Клуб «Москвич» выступает в Ночной хоккейной лиге, коллектив вышел в финальную стадию сезона 2022/2023 в Сочи. Команда «Союз вековой» была сформирована три месяца назад.

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Певец, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев выступает на позиции левого нападающего в клубе «Союз вековой». Артист с удовольствием принял приглашение пополнить состав команды. На счету Андреева — восьмилетний опыт в любительском хоккее.

«<…> Ребята все молодые, большинство закончили спортивную хоккейную школу. Ну, а я смотрю, набираюсь опыта и не упускаю возможности совершенствоваться», — поделился певец.

Также за коллектив играет актер Тимур Ефременков, известный по работе в картинах «Легенда № 17», «Молодежка», «Чемпионы» и другие. Для артиста спорт является образом жизни.

«Позиция в матче и по жизни у меня нападающий. <…> И мы настроены на то, чтобы забивать голы, в идеальном случае победные для нашей команды. Настрой боевой, как всегда», — рассказал актер.

После первого периода хоккеисты «Москвича» выигрывали со счетом 3:0. По словам капитана клуба «Союз вековой» Алексея Бабурина, игра на одном льду против близкого друга придает особые ощущения.

«Для нас это такая проверка боем. Первая ответственная игра в таком формате. Впечатления шикарные, команда серьезная, подготовленная, сильная, сыгранная» — рассказал спортсмен.

Во втором отрезке матча хоккеисты «Союза векового» смогли сократить разрыв в счете. Команда забросила в ворота соперников три шайбы, получив в ответ только одну.

«Мы, как чемпионы Москвы, не можем ударить лицом в грязь, но тем не менее у нас не все получается с ними, они хорошая команда. <…> Друг мой на хорошем ходу, команда хорошо собрана, тренер прекрасно работает», — поделился капитан «Москвича» Алексей Гончаров.

Матч завершился победой клуба «Москвич» со счетом 7:4. Такие поединки команд проводят в целях популяризации и развития любительского хоккея. Летом также пройдут игры на Кубок Союза векового, где за победу будут сражаться восемь коллективов.

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