Подмосковье 22 марта 2023, 14:32 Хоккейную коробку на улице Гагарина в Протвине сделают круглогодичной

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Старейшую в Протвине хоккейную коробку на улице Гагарина отремонтируют и сделают круглогодичной – летом на ней смогут тренироваться футболисты. Сейчас проект находится в стадии утверждения. Завершить работы планируют к следующей зиме.

Хоккейная площадка на улице Гагарина традиционно пользуется большой популярностью зимой. Один из основателей протвинского «Клуба любителей хоккея» Игорь Киселкин рассказал, что там тренируются спортсмены-любители, а также сотрудники МЧС и других служб.

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«В 2007 году нашей командой единомышленников был произведен, скажем так, косметический ремонт коробки. При поддержке администрации города, ЖЭКа и нескольких предпринимателей мы отделали деревом бетонные борта, смонтировали заградительную сетку», — поделился он.

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Со временем бетонные блоки износились и стали осыпаться, а в сетке появились пробоины. Администрация округа приняла решение о капитальном ремонте. Сейчас проект находится в стадии утверждения, сообщил начальник отдела капитального строительства Александр Нежувака.

«К ремонтным работам мы приступим во втором полугодии текущего года. Следовательно, к зимнему сезону хоккейная коробка будет готова. Будут демонтированы старые и установлены новые борта, уложено прорезиненное покрытие с разметкой, установлены ворота. Предусмотрено прозрачное ограждение из стеклопластика по периметру корта», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте 50 спортивных объектов. На эти цели выделили около 11 миллиардов рублей до 2027 года.

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