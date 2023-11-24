Подмосковье 24 ноября 2023, 16:55 Хоккейную коробку и стадион в парке Павловской Слободы реконструируют к концу года пресс-служба администрации городского округа Истра

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Реконструкцию хоккейной коробки и стадиона проводят в городском парке на Комсомольской улице в Павловской Слободе. Завершить работы планируют к середине декабря.

Городской парк ежегодно посещают около 28 тысяч человек. Сейчас здесь проходит реконструкция двух спортивных объектов. Один из них — хоккейная коробка, ограждения которой за годы эксплуатации стали непригодны для использования. Местные жители обратились в администрацию с просьбой обновить объект.

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Рабочие подрядной организации уже демонтировали старый борт и установят новый к 1 декабря. Сразу после там начнут заливать лед.

Также в парке идут работы по реконструкции подпорной стенки, трибун и лестницы на стадионе.

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«В рамках подготовки к зимнему сезону в парке смонтируют праздничную иллюминацию. Яркими новогодними огнями засверкает центральная елка, будет установлена святящаяся арка, а в бренде „Зима в Подмосковье“ оформят хоккейную коробку и сцену», — рассказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Также в парке усилят охрану и ограничат доступ в ночное время. Завершить эти работы подрядчик обещает к середине декабря. Так что новогодние праздники местные жители будут встречать в обновленном парке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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