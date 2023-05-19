Подмосковье 19 мая 2023, 22:40 Хоккейная школа олимпийского резерва отметила закрытие сезона

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Спортшкола олимпийского резерва в Мытищах отметила закрытие сезона по хоккею. Напутственные слова воспитанникам сказал трехкратный чемпион мира Виктор Шалимов.

Некоторые из ребят получили дипломы и отправились покорять хоккейные вершины самостоятельно.

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«В этом сезоне я забил примерно 18 шайб на первенстве Московской области. Дальше я планирую подписать контракт с профессиональным клубом молодежной хоккейной лиги. Надеюсь, в „Атланте“», — сообщил воспитанник школы Павел Данилкин.

Всю жизнь посвятить хоккею готовы и остальные 580 учеников спортшколы. В этом году три команды вышли в финал первенства России.

«У нас выстроена четкая линейка о том, куда ребята могут пойти после окончания обучения в школе. Сейчас уже шести людям предложен профессиональный контракт плюс я знаю, что некоторые ребята сейчас проходят просмотры тоже в молодёжные команды», — заявил директор школы Максим Бурцов.

Окончательно подвести итоговую черту воспитанники спортшколы смогут через месяц. Тогда одни снова приступят к тренировкам, а другие пройдут отбор в молодежные команды. Однако, по словам тренеров, уже понятно, больше половины воспитанников продолжат играть в профессиональных клубах. Сейчас практически в каждой команде КХЛ есть выпускники мытищинской спортшколы олимпийского резерва.

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