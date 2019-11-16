Хоккейная коробка и беговые дорожки. Стадион в истринском поселке Снегири обновили

В городском округе Истра после реконструкции открыли крупный стадион. На поле в поселке Снегири раньше играли звезды советского спорта, а в наше время на этом месте чуть не построили торговый центр. Но местные жители защитили спортивный объект. В этом им помог губернатор Андрей Воробьев.

Открытия этого спортивного объекта с нетерпением ждали все жители городского округа. Когда-то сюда приезжал сам Юрий Гагарин. А вся местная детвора считала за честь играть на том же футбольном поле, на которое выходили звезды советского спорта.

«Этому стадиону больше 60 лет. Здесь я десятилетним мальчишкой вышел на поле. Это место намоленное. Здесь играли великие — Николай Дементьев, заслуженный мастер спорта, чемпион Советского Союза, Игорь Нетто, капитан сборной Союза, чемпион Европы, Георгий Ярцев заслуженный тренер России», — рассказал местный житель, спортивный тренер Александр Герасимов.

Источник фото: телеканал «360»

Здесь появились хоккейная коробка, футбольное поле, беговые дорожки, волейбольные площадки и даже обогреваемые домики-раздевалки. Это стало возможным во многом благодаря жителю поселка Антону Щипачеву. Молодой человек снял оригинальное видео с квадрокоптера, с призывом о помощи.

Источник фото: телеканал «360»

СОС — спасите опустевший стадион. Такой призыв можно было увидеть даже с высоты птичьего полета. Бизнесмены собирались строить здесь еще один торговый центр. Но за считанные дни видео набрало огромную популярность в интернете и привлекло внимание главы Подмосковья Андрея Воробьева.

Источник фото: телеканал «360»

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«Я отправил видео губернатору и хотел поблагодарить его, потому что реакция была молниеносной, через два-три дня тут уже скосили траву, конечно, вместе с моим словом. И через месяц я узнал, что поле внесли в программу по реконструкции футбольных полей Подмосковья», — рассказал Антон Щипачев.

На реконструкцию спортивного объекта заложили шесть миллионов рублей. Деньги выделили по госпрограмме «Спорт Подмосковья». Часть затрат взяла на себя администрация городского округа.

«Было много наказов наших избирателей, чтобы здесь был спортивный комплекс, и сегодня эта мечта осуществилась, сегодня мы стоим в нашем спорткомплексе, который все-таки сделали. И наши спортсмены будут приезжать сюда и заниматься спортом — футболом, волейболом, хоккеем, баскетболом», — подчеркнул председатель Общественной палаты городского округа Истра Александр Скворцов.

Источник фото: телеканал «360»

После 15 лет писем и просьб, жители наконец получили долгожданный стадион. Строительство закончилось точно в срок.

Источник фото: телеканал «360»

Это далеко не последний отремонтированный спортивный объект в округе. По программе благоустройства восстановят и другие. Например, дворовые хоккейные коробки и спортивные площадки — небольшие, но не менее значимые объекты.