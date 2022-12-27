Подмосковье 27 декабря 2022, 10:41 Хоккейная команда из Коломны завоевала медали на всероссийском турнире «Золотая шайба»

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Подмосковные хоккеисты из клуба «Коломна» завоевали награду всероссийского турнира «Золотая шайба», который проходил в Волжске. Воспитанники спортивной школы заняли второе место.

Финальная игра закончилась вничью со счетом 0:0, но по буллитам хоккеисты из Коломны уступили соперникам с разницей в одну шайбу. Такой результат можно считать успехом, ведь еще три года назад никакой хоккейной школы в городском округе не было. Теперь же в ней занимается 280 спортсменов. Тренировки проходят в ледовом дворце «Арена Легенд» в городе Озеры.

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«Я знаю, что сюда приезжают не только ребята из Озер. В этот ледовый дворец приезжают ребята из Коломны, из Зарайска, других муниципалитетов. И очень здорово, что чаяниями инвесторов у нас есть такая спортивная площадка», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

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Высоких достижений в современном спорте без надлежащей экипировки не бывает. Поэтому юным игрокам хоккейного клуба «Коломна» привезли в подарок 10 комплектов спортивной формы.

«Я считаю, что мы должны поддержать наших детей, чтобы они занимались массовым спортом. Если мы будем развивать спорт на уровне муниципалитета, потом на уровне городов — наши дети пойдут в массовый спорт», — сказал депутат Московской областной думы Игорь Исаев.

Кроме главной победы, воспитанники хоккейного клуба «Коломна» младших возрастов привезли с турнира «Золотая шайба» целую россыпь наград.

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