Подмосковье 21 марта 2023, 15:43 Хоккейная команда «Химик» из Воскресенска вышла в полуфинал плей-офф ВХЛ

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Команда «Химик» из Воскресенска вышла в полуфинал плей-офф Всероссийской хоккейной лиги. Воскресенцы стали первыми полуфиналистами нынешнего сезона.

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В финальном матче «Химик» обыграл курганское «Зауралье» четвертый раз в серии. Противостояние завершилось в овертайме на 73-й минуте со счетом 2:1.

На игре присутствовало рекордное количество зрителей за сезон — 2957 человек. Поддержать хоккеистов на матч пришел и глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

«Спасибо, ребята, за интересную игру! Особенно голкиперу желто-синей дружины Дмитрию Куликову, игрокам Кириллу Мелякову, Артему Серикову, Игорю Чибрикову, Алексею Егорову, которые приняли участие во всех кубковых матчах нынешнего сезона», — сказал глава.

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