Подмосковье 24 января 2023, 09:52 Хоккейная команда «Химик» из Воскресенска победила в первом матче домашней серии

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Хоккейный клуб «Химик» из Воскресенска победил петербургский «Динамо» в первом матче домашней серии. Счет открыл Павел Кукштель. Для него заброшенная шайба стала первой в составе воскресенской команды.

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Второй отрезок матча начался с ответной шайбы «Динамо», но гол Петра Яковлева переломным в игре не стал. К середине матча «Химик» не только вернул себе лидерство в матче, но и сумел организовать отрыв в две шайбы. Их забили Алексей Липанов и Дмитрий Злодеев. В третьем периоде гостям удалось сократить отставание в счете — численное большинство реализовал игрок «Динамо» Александр Комаристый.

Однако ни настойчивые атаки, ни попытки перевести игру в овертайм на последних минутах поединка желаемого результата для «Динамо» не принесли. Хоккейный клуб «Химик» одержал победу, забив три шайбы против двух голов соперника. Этот результат позволил оторваться в турнирной таблице от петербургской команды на три очка.

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