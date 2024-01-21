Подмосковье 21 января 2024, 19:56 Хоккейная команда «Балашиха» заняла 3-е место на Кубке олимпийского чемпиона Юрия Ляпкина Елизавета Приймак

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Хоккейный турнир на кубок олимпийского чемпиона Юрия Ляпкина завершился в Балашихе. Первое и второе места заняли команды из Москвы, а третьего места удостоились спортсмены «Балашихи».

Традиционный турнир проходил в Московской области в 13-й раз. Финальным матчем в этом году стало противостояние команд из Москвы «Спартак» и «Созвездие». Оно завершилось со счетом 11:1. Третье место удалось занять команде «Балашиха», которая обошла «Витязя» из Подольска.

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Олимпийский чемпион Юрий Ляпкин поздравил юных хоккеистов с победой и поблагодарил за участие.

«Хочу в первую очередь поздравить команды, которые сегодня завоевали призы. И мне кажется, что этот успех может осуществить другой клуб или другие команды. Большое всем спасибо, до встречи в следующем году», — сказал Юрий Ляпкин на церемонии закрытия турнира.

После окончания соревнований состоялось торжественное награждение призеров. В турнире принимали участие юноши 2013 года рождения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Он отметил, что за последние пять лет удалось обновить 50 объектов. Работы по строительству новых стадионов и площадок продолжатся.

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