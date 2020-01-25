Хоккей с метлой и пламя на льду. Как прошел День студента в Серпухове

Одни кричат с метлами «шайбу», другие — танцуют с огнем на ледяной брусчатке. Все это — «Татьянин день» в городе Серпухов. На празднике собрались студенты всех возрастов.

Сегодня по всей России прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню студента. В подмосковном Серпухове решили отпраздновать этот день необычно. Для всех желающих организовали игру в брумбол. Это некая смесь хоккея, футбола и даже керлинга. Игру придумали в начале 20 века в Канаде, и по ней даже проводят международные соревнования. Реконструктор, раздававший метлы, оказался не только судьей, но и чуть ли не профессиональным брумболистом.

Источник фото: телеканал «360»

«Мне предложили — давай попробуем — создаешь команду. Я ее создал и как-то втянулся и стал сам судьей и провожу для молодежи и студентов чемпионаты», — сказал Иван Коновалов, судья соревнований.

В это же время за сценой кто-то переодевается, и начинает пахнуть керосином. Рядом готовятся к фаер-шоу. Впрочем, участников номера больше волнует лед. За час до выступления случился снег. Пришлось искать специальные шипы и только потом браться за реквизит.

«Это — веера, мы с ними выступаем сегодня. Крутим, они горят, очень красиво. Мы соблюдаем технику безопасности», — сказала Ася Сердакова, участник фаер-шоу.

Источник фото: телеканал «360»

В брумболе тоже случилась заминка. Первой не выдержала метла одного из участников, а затем — и отец одного из участников. Мужчину решили с поля не выгонять и даже предоставили место в команде.

Источник фото: телеканал «360»

Пироманты тоже не унывали. Как только ослаб снег — у сцены загремела музыка, посыпались искры. Тех, кто играет с огнем — ни лед, ни гравитация, видимо, не напугает. Чтобы выполнять сложные трюки нужно регулярно заниматься спортом, осваивать новые танцы и развивать всевозможную гибкость. Команда «Сахара» тренируется уже десять лет. И все это время огонь их чему-то учил.

«Во-первых, можно ходить по льду и не падать. Это 100 процентов, потому что развивается вестибулярный аппарат. С огнем теперь я „на ты“ 100 процентов. Не боюсь ни конфорок, ничего. Ну, и опыт. Это всегда знакомства», — сказала Ася Сердакова, участник фаер-шоу.

Таким был этот День студента в городе Серпухов. И пусть веера и метлы были далеко не у каждого — веселье все равно стало общим.