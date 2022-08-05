Хоккеисты со всей России сразятся за кубок Овечкина в Подмосковье

Хоккейный турнир на кубок Александра Овечкина пройдет в Подмосковье с 8 по 13 августа. Он соберет юных игроков со всей России — это 12 команд мальчиков 2010 года рождения.

Турнир развернется в Красногорске, на ледовой арене имени Владимира Петрова. Участники приедут из разных уголков России, а Белоруссию представит хоккейный клуб «Юность».

В группе «А» выступят ЦСКА из Москвы, «Ак Барс» из Казани, «Трактор» из Челябинска, «Салават Юлаев» из Уфы, «Авангард» из Омска и «Атлант» из Подмосковья.

В группе «Б» сразятся «Локомотив-2004» из Ярославля, «Ска-Стрельна» из Санкт-Петербурга, «Юность» из Минска, «Витязь» из Подольска, «Спартак» и «Динамо» из Москвы.

Финальные игры состоятся 13 августа. Легендарный хоккеист, обладатель кубка Стэнли Александр Овечкин вручает награду победителю турнира ежегодно.

В завершающий день турнира, помимо финальных встреч, состоится матч «Легенд хоккея», в котором примут участие звезды отечественного спорта разных времен.