Хоккеисты провели зарядку вместе с жителями в Балашихе

Утром 11 августа в парке «Пехорка» неподалеку от ледовой арены Балашихи на общую зарядку собрались спортсмены ХК «Витязь» и местные жители.

Гендиректор спортклуба «Балашиха» Сергей Щукин вместе с юными спортсменами поддержал ХК «Витязь» на зарядке и разминке, приуроченной к предстоящему Дню физкультурника. В мероприятии принял участие и директор ледового дворца «Арена „Балашиха“» Александр Бахтин.

Зарядку проводили нападающие Александр Яремчук, Никита Гончаров, Егор Зубов, Кирилл Кондырев, Иван Ежов, Иван Зинченко и Владислав Кара, а также защитники Вячеслав Сараев, Кирилл Стеклов и Игорь Рыдченко.

Источник фото: телеканал «360»

«С удовольствием поучаствовал в зарядке. Хорошее мероприятие, будет мотивировать наших жителей, чтобы спортом занимались в каждом доме. Рад, что в городе развивается профессиональный спорт. Будет выступать хоккейная команда, также существуют большие теннисные традиции. В 2019 году СК „Балашиха“ признан лучшим теннисным клубом России. У нас работает 19 кортов, тренируется олимпийская чемпионка Анастасия Павлюченкова, а также другие спортсмены, которые добились высоких результатов», — сказал Сергей Щукин.

В зарядке приняли участие легкоатлетка, мастер спорта международного класса, тренер высшей категории Кристина Угарова и боксер, чемпион мира среди военнослужащих Дмитрий Двали. Они тоже показали несколько упражнений.

«Очень полезно начинать свой день с улыбки и хорошего настроения, хотелось бы почаще проводить такие зарядки. Хоккеисты — большие молодцы порадовали жителей разных возрастов. Для молодых людей — это хороший пример того, что надо поддерживать форму и заниматься спортом. „Арена ‚Балашиха‘“ готовится принимать домашние матчи хоккейного клуба „Витязь“. Игрокам нравится Ледовый дворец, с нетерпением ждем начала сезона и побед команды», — рассказал Александр Бахтин.

В спортивном мероприятии также участвовали юные хоккеисты спортивной школы олимпийского резерва имени Юрия Ляпкина.