Подмосковье 12 января 2023, 17:44 Хоккеисты подмосковного «Витязя» встретятся на льду со спортсменами из Китая в Мытищах

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Хоккеисты подмосковного клуба «Витязь» встретятся на льду со спортсменами из китайского ХК «Куньлунь Ред Стар». Игра пройдет 13 января в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги в «Арене Мытищи».

Обе команды базируются в Московской области, поэтому соревнования по праву можно назвать подмосковным «дерби». Сейчас на счету «Витязя» 54 очка после 49 матчей. Команда заняла шестое место в Западной конференции. «КРС» расположился на десятом месте в конференции. Спортсмены клуба набрали 39 очков по итогам 50 игр.

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Впервые команды встретились на одной площадке в 2017 году. На данный момент спортсмены провели 19 игр, в 11 из которых победу одержал «Витязь».

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