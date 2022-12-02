Подмосковье 02 декабря 2022, 11:59 Хоккеисты Подмосковья завоевали серебряные медали на первенстве в Минске

Читать 360tv в

Первенство сборных по хоккею федеральных округов России среди юношей до 14 лет завершилось в Минске. Второе место турнира заняла команда ЦФО, в составе которой играли семеро жителей Подмосковья.

Реклама

В состав сборной Центрального федерального округа вошли подмосковные хоккеисты Глеб Жуков, Владислав Ибрагимов, Артемий Ласкавый, Кирилл Лубков, Никита Русов, Андрей Ульянов и Арсений Лаптихин. Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, борьба за пьедестал выдалась нелегкой. Сперва команда одолела хоккеистов из Сибири и сумела пробиться в финал соревнований, который состоялся 30 ноября. На льду парни встретились с соперниками из Москвы - они стали победителями турнира. У ЦФО — второе место, а на третьем оказалась сборная Санкт-Петербурга.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».