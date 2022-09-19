Хоккеисты клуба «Витязь» провели встречу с учащимися начальных классов в Балашихе | 360°

Все новости

Происшествия

19 сентября 2022, 20:07

Терроризм стал государственной политикой Украины. России пора вспоминать уроки истории

Эксклюзив

19 сентября 2022, 20:05

Названа причина, по которой Клинтон мог вспомнить разговор с Ельциным о НАТО

Реклама

Мир

19 сентября 2022, 20:04

МИД Китая выразил протест после слов Байдена о помощи Тайваню в случае атаки

Путешествия

19 сентября 2022, 20:03

Россиянам предложили первые организованные туры в Северную Осетию

Подмосковье

19 сентября 2022, 20:03

Полную ревизию поездов Ярославского направления в Подмосковье проведут до конца октября

Общество

19 сентября 2022, 20:01

Мантуров призвал обсудить в сентябре включение алкоголя в параллельный импорт

Криминал

19 сентября 2022, 20:00

Убившего родителей в Турции россиянина задержали

Общество

19 сентября 2022, 19:50

Россиянам расскажут о нюансах родительства в рамках проекта «Меня волнует»

Подмосковье

19 сентября 2022, 19:49

Новый ФАП построят в Чехове

Подмосковье

19 сентября 2022, 19:24

Хоккеисты клуба «Витязь» провели встречу с учащимися начальных классов в Балашихе

Читать 360tv в

Урок хоккея провели для школьников начальных классов в гимназии № 1 в Балашихе. Хоккеисты клуба «Витязь» рассказали ученикам, кто такие вратарь, нападающий, защитник, как выглядит экипировка и многое другое.

Реклама

«Я думал, будет потяжелее немножко. Но все понятливые, знают, что такое хоккей, — это очень хорошо. Очень рад, что они такие любознательные, у всех горят глаза, все хотят этим заниматься, всем это нравится», — сказал нападающий системы «Витязь» Роман Румянцев.

Телеканал «360»

Телеканал «360»

С ребятами провели небольшую викторину и вручили билеты на ближайший домашний матч хоккейного клуба «Витязь». Такие уроки проводят все клубы КХЛ. В Балашихе это была первая подобная встреча, но их обязательно продолжат.

Телеканал «360»

Телеканал «360»

ХК «Витязь» перебрался в Балашиху из Подольска этим летом — сменил в ледовом дворце омский «Авангард», который вернулся в свой город.

Хоккей

Балашиха

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама