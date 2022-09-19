Хоккеисты клуба «Витязь» провели встречу с учащимися начальных классов в Балашихе | 360°

Подмосковье 19 сентября 2022, 19:24 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Хоккеисты клуба «Витязь» провели встречу с учащимися начальных классов в Балашихе Телеканал «360»

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Урок хоккея провели для школьников начальных классов в гимназии № 1 в Балашихе. Хоккеисты клуба «Витязь» рассказали ученикам, кто такие вратарь, нападающий, защитник, как выглядит экипировка и многое другое.

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«Я думал, будет потяжелее немножко. Но все понятливые, знают, что такое хоккей, — это очень хорошо. Очень рад, что они такие любознательные, у всех горят глаза, все хотят этим заниматься, всем это нравится», — сказал нападающий системы «Витязь» Роман Румянцев.

Телеканал «360»

С ребятами провели небольшую викторину и вручили билеты на ближайший домашний матч хоккейного клуба «Витязь». Такие уроки проводят все клубы КХЛ. В Балашихе это была первая подобная встреча, но их обязательно продолжат.

Телеканал «360»

ХК «Витязь» перебрался в Балашиху из Подольска этим летом — сменил в ледовом дворце омский «Авангард», который вернулся в свой город.

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