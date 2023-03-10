Подмосковье 10 марта 2023, 04:38 Хоккеисты из Подмосковья стали третьими среди команд Высшей лиги России

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Команда «Зоркий» из Красногорска заняла третье место на всероссийских соревнованиях по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги. Финал состязаний прошел в Абакане, сообщили в министерстве физической культуры и спорта Московской области.

Команда из Подмосковья обыграла соперников из Красноярска «Енисей-2». Уже на 13-ю минуту матча счет равнялся 2:0 в пользу сибиряков. До перерыва красногорские хоккеисты сумели не только отыграться и вырваться вперед — 2:3. В конце встречи табло показывало 7:5 в пользу команды «Зоркий».

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Во время игры отличились Никита Ситников и Роман Алешин, Олег Хасянов, Ярослав Перепечай и Андрей Лебедев. Лучшим защитником турнира признали красногорца Никита Кулагин.

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Также в Хакасии сошлись 11 сильнейших команд страны, таких как «Саяны» (Абакан), «Енисей-2» (Красноярск), «Водник-2» (Архангельск), «Никельщик» (Верхний Уфалей), «СКА-Свердловск» (Екатеринбург) и другие.

Соревнования проходили со 2 по 8 марта на ледовых полях спорткомплекса «Саяны» (Абакан) и стадиона «Химик» (Усть-Абакан).

Ранее Подмосковье получило первое место на всероссийском форуме за разработку спортивного онлайн-портала. Как отметил губернатор Андрей Воробьев, этот стартап дал жителям максимально полную информацию о ледовых аренах, стадионах, бассейнах, ценах на тренировки и не только.

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