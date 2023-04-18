Подмосковье 18 апреля 2023, 12:14 Хоккеисты из Можайска завоевали золото в финале СХЛ России Фото: СХЛ Московской области

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Команда Можайска стала чемпионом Студенческой хоккейной лиги России — об этом сообщили в Минспорте Подмосковья. В финале парни встретились с соперниками из Мытищ и буквально вырвали у них победу в овертайм.

За победу в СХЛ России боролись шесть команд из четырех регионов. Подмосковье представляли «МФЮА» (Чехов), «Техникум» (Можайск) и «Про Свет» (Мытищи). Две последних встретились друг с другом в матче за первое место, где показали захватывающую игру.

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«В финале „Можайск“ смог отыграться со счета 1:6, переведя игру в овертайм! Победная шайба в дополнительное время обеспечила можайским хоккеистам титул чемпионов», — рассказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов.

Мытищинский «Про Свет» вел в счете с большим преимуществом, но можайцы смогли собрать волю в кулак и начали активно посылать шайбы в ворота соперников. Если на первый перерыв уходили при счете 1:6, то в третьем периоде «Техникум» проигрывал уже 3:6. За 10 минут до конца матча хоккеисты смогли сравнять счет и перевести игру в овертайм. Там Можайск забросил победную шайбу и завоевал титул чемпиона СХЛ России. Сборная Мытищ стала обладателем серебряных наград.

Еще одна команда из Подмосковья остановилась в шаге от пьедестала. В решающем матче за третье место «МФЮА» из Чехова уступила хоккеистам из Томска.

Несколько подмосковных игроков вошли в число лучших на турнире. Это Семен Шведов (Можайск), Николай Канаев (Можайск) и Владимир Хоровец (Мытищи).

Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что сайт «Спорт Подмосковья» получил первое место на всероссийском форуме стартапов.

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