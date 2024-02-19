Подмосковье 19 февраля 2024, 13:46 Хоккеисты из Королева впервые выиграли Кубок Патриарха Минспорта Московской области

Читать 360tv в

Юные хоккеисты из Королева впервые стали победителями Кубка Патриарха. Соревнования проводились среди детских команд по русскому хоккею.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, ребята прошли соревнования группового этапа без единого поражения и теперь они сразятся за первое место.

Реклама

Соперниками подмосковной команды стали хоккеисты из Кирова, которые первыми открыли счет, но команда СШОР «Королев» не только смогла отыграться, но и выиграть соревнование с разгромным счетом 6:1.

«Для меня этот Кубок уже пятый подряд по счету: сперва я играла за девочек, потом за мальчиков, а два года назад — и за тех, и за других. И получается, последний по возрасту, поэтому очень хотелось наконец выиграть» — рассказала участница турнира.

Напомним, что розыгрыш XIV Кубка Патриарха среди детских команд по русскому хоккею прошел в Москве на ГУМ-катке с 14 по 16 февраля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».