Подмосковье 16 января 2024, 11:26 Хоккеисты из команды «Русские Витязи» провели мастер-класс в Балашихе пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Пять воспитанников хоккейного клуба «Русские Витязи» провели тренировку для юных жителей Балашихи. Мастер-класс прошел на открытом катке на Зеленой улице.

В преддверии открытия фестиваля зимних видов спорта игроки молодежной команды провели мастер-класс для всех желающих.

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«Самое сложное в хоккее — это катание. Если катаешься хорошо, то и в игре все сложится. Кроме того, хороший игрок должен иметь характер и рвение. Сам я в хоккее с трех лет, начинал еще в Санкт-Петербурге. В 14 лет переехал в Москву и почти сразу попал в клуб, играю в „Русских Витязях“ уже третий год», — рассказал защитник команды Даниил Малоросиянов.

После окончания тренировки для участников провели викторину и эстафету. Победители получили билеты на ближайшие матчи Континентальной хоккейной лиги, а также клюшки и шайбы с автографами игроков.

пресс-служба администрации городского округа Балашиха пресс-служба администрации городского округа Балашиха пресс-служба администрации городского округа Балашиха пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что этой зимой в регионе будет работать 181 каток.

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