Подмосковье 21 декабря 2022, 09:34 Хоккеисты из Чехова возглавили турнирную таблицу студенческого чемпионата Подмосковья

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Пятый тур чемпионата студенческой хоккейной лиги завершился в Подмосковье. Команде «Чехов» удалось сохранить лидерство и остаться в топе турнирной таблицы.

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​В Министерстве физической культуры и спорта Московской области рассказали, что хоккеисты из Чехова должны были встретиться на льду с соперниками из Лобни. Но игра не состоялась. В итоге лидеры предыдущего тура сыграли на один матч меньше, но по очкам сохранили преимущество и по-прежнему опережают другие команды.

​Лучшими игроками пятого тура студенческого чемпионата Подмосковья признаны Артем Грезин из Электростали, Руслан Теркулов из Подольска, Влад Ханецкий из Красногорска, Артур Кнудэ из Балашихи, Николай Канаев из Можайска и Дмитрий Степанов из Мытищ.

А 20 декабря в Балашихе впервые провели соревнования по настольному хоккею. В турнире приняли участие 37 спортсменов, которые играли по международным правилам.

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