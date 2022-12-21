21 декабря 2022, 09:34
Хоккеисты из Чехова возглавили турнирную таблицу студенческого чемпионата Подмосковья
Пятый тур чемпионата студенческой хоккейной лиги завершился в Подмосковье. Команде «Чехов» удалось сохранить лидерство и остаться в топе турнирной таблицы.
Реклама
В Министерстве физической культуры и спорта Московской области рассказали, что хоккеисты из Чехова должны были встретиться на льду с соперниками из Лобни. Но игра не состоялась. В итоге лидеры предыдущего тура сыграли на один матч меньше, но по очкам сохранили преимущество и по-прежнему опережают другие команды.
Лучшими игроками пятого тура студенческого чемпионата Подмосковья признаны Артем Грезин из Электростали, Руслан Теркулов из Подольска, Влад Ханецкий из Красногорска, Артур Кнудэ из Балашихи, Николай Канаев из Можайска и Дмитрий Степанов из Мытищ.
А 20 декабря в Балашихе впервые провели соревнования по настольному хоккею. В турнире приняли участие 37 спортсменов, которые играли по международным правилам.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Хоккей
Чехов
Реклама
Реклама