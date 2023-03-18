Подмосковье 18 марта 2023, 02:42 Хоккеисты из Чехова стали чемпионами СХЛ Московской области Хоккеисты из Чехова победили команду «Лобни» и стали чемпионами СХЛ Московской области Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Чеховские хоккеисты 15 марта одержали победу над командой «Лобня». Это позволило им оформить чемпионство в молодежной и студенческой хоккейной лиги Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта.

Матч за титул прошел в Чехове в спортивном комплексе «Ледовый дворец». Встреча завершилась со счетом 16:8 в пользу чеховских спортсменов. Команда победителей имеет в активе 32 очка в 12 матчах. Также у хоккеистов две игры в запасе.

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Главной интригой чемпиона остается распределение второго и третьего места в турнирной таблице.

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Сейчас серебро у команды из Мытищ, а бронза — у «Можайска». Однако все может измениться. Коррективы в турнирную таблицу может внести команда из Электростали.

Для хоккеистов из Можайска важнейшей встречей станет игра с новоиспеченным чемпионом СХЛ Московской области командой «Чехов». Матч состоится 18 марта в спорткомплексе «Ледовый дворец». Игра начнется в 19:30. Медали чемпионата «Можайск» может получить только в том случае, если одержит победу в этой встрече. Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь.

Всю актуальную информацию и онлайн-трансляции остальных «доигровок» можно узнать в официальной группе студенческой хоккейной лиги Московской области во «ВКонтакте».